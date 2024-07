Meteo: follie del clima, oltre 10 giorni di caldo esagerato

Le temperature salgono sempre più su tutta la nostra penisola per merito di un potente promontorio anticiclonico subtropicale che sembra aver piantato le radici all’interno del Mediterraneo. La durata di questa ondata di caldo sarà decisamente eccessiva, considerando che rischia di farci compagnia per tutta questa seconda decade di luglio.

Caldo ad oltranza

Al momento, tutti i centri di calcolo sono concordi sulla persistenza del caldo africano per almeno altri 10 giorni su quasi tutta Italia, soprattutto sul Meridione e le Isole Maggiori. Come se non bastasse, le temperature aumenteranno ancora di più nei prossimi giorni, soprattutto a partire da questo weekend, in quanto subentrerà una massa d’aria ancor più calda proveniente dal deserto del Sahara. Tra sabato e domenica, le temperature potrebbero salire un po’ ovunque di almeno altri 3 o 4 °C, portandosi oltre le medie tipiche del periodo di circa 10 °C su gran parte del Centro-Sud Italia.

Ovviamente farà molto caldo anche al Nord, sebbene ci saranno temperature effettive più basse rispetto al resto della penisola. Questa differenza di temperatura sarà dovuta essenzialmente a una differente concentrazione di umidità: sulla Val Padana avremo elevatissimi tassi di umidità nei bassi strati, che inevitabilmente faranno scendere di qualche grado la colonnina di mercurio ma, di contro, renderanno il caldo estremamente più afoso e fastidioso sia di giorno che di sera.

Durante la prossima settimana ci troveremo nel cuore di questa potente ondata di caldo che, inevitabilmente, potrebbe far tremare qualche record registrato nelle ultime estati. Infatti, è molto probabile che su diverse località dell’entroterra del Sud, dalla Puglia alla Sicilia, la colonnina di mercurio rischi di raggiungere addirittura i 42 o 43 °C per diversi giorni consecutivi.