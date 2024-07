Meteo L’Aquila, previsioni da Venerdì 12 a Domenica 14 Luglio

Meteo dell’Aquila nei prossimi giorni:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni all’Aquila indicano condizioni prevalentemente stabili, con cieli sereni e temperature elevate.

Venerdì, 12 Luglio 2024:

La giornata di Venerdì sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento. Non sono previste precipitazioni e l’umidità si manterrà intorno al 40-50%. Il vento soffierà con intensità leggera, con velocità compresa tra 3 e 18 km/h proveniente da direzioni variabili, principalmente da ovest-nordovest.

Sabato, 13 Luglio 2024:

Anche Sabato si prevede una giornata all’insegna del sereno, con temperature in lieve aumento rispetto alla giornata precedente. L’umidità si manterrà intorno al 40-50% e non sono previste precipitazioni. Il vento soffierà con intensità leggera-moderata, con velocità compresa tra 4 e 16 km/h proveniente principalmente da ovest-nordovest.

Domenica, 14 Luglio 2024:

La giornata di Domenica sarà caratterizzata da cielo sereno inizialmente, con la comparsa di nubi sparse nel tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con un’umidità che oscillerà tra il 20% e il 35%. Non sono previste precipitazioni significative. Il vento soffierà con intensità leggera-moderata, con velocità compresa tra 2 e 18 km/h proveniente principalmente da ovest-nordovest.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni all’Aquila indicano condizioni generalmente stabili, con cieli sereni e temperature in aumento. L’umidità si manterrà su valori moderati e non sono previste precipitazioni significative. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni delle temperature e all’intensità del vento per garantire il massimo comfort durante le attività quotidiane.