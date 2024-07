Meteo Messina, previsioni da Venerdì 12 a Domenica 14 Luglio

Venerdì, 12 Luglio 2024

Il tempo a Messina per Venerdì si preannuncia stabile e soleggiato. Le temperature si manterranno costanti durante la notte intorno ai 25°C, con un’umidità che sarà elevata, attestandosi intorno al 90%. Il cielo sarà sereno e il vento soffierà da nord-nordest a una velocità media di 14-19 km/h. Durante la giornata le temperature aumenteranno gradualmente fino a toccare i 29.8°C a mezzogiorno, per poi mantenersi stabili sino al tramonto. Il vento sarà moderato e l’umidità diminuirà leggermente nel corso della giornata. Nel complesso, ci aspettiamo una giornata calda e asciutta, ideale per attività all’aperto.

Sabato, 13 Luglio 2024

Anche Sabato il tempo a Messina si manterrà stabile, con il cielo prevalentemente sereno e temperature che oscilleranno tra i 24.7°C e i 30.3°C. L’umidità sarà moderata, attorno al 60-90%, mentre il vento soffierà da nord-nordest a una velocità costante di 12-19 km/h. Durante la notte il cielo sarà sereno, ma in alcune fasi della notte potrebbero comparire nubi sparse. Durante la giornata, il sole splenderà costantemente e il vento sarà leggermente più forte rispetto ai giorni precedenti. Le temperature raggiungeranno il picco massimo verso mezzogiorno, per poi diminuire leggermente al tramonto. In generale, Sabato sarà una giornata calda e soleggiata, ideale per trascorrere del tempo all’aria aperta.

Domenica, 14 Luglio 2024

Domenica, il tempo a Messina sarà caratterizzato da un leggero aumento delle nubi, ma il cielo si manterrà comunque prevalentemente sereno. Le temperature oscilleranno tra i 24.2°C e i 29.9°C, con un’umidità che si manterrà sui livelli del giorno precedente. Il vento soffierà da nord a nord-est a una velocità costante di 12-21 km/h. Durante la notte il cielo sarà parzialmente nuvoloso, mentre durante il giorno le nubi sparse potrebbero comparire in alcune fasi della giornata. Le temperature raggiungeranno il picco massimo verso mezzogiorno e diminuiranno leggermente al tramonto. Complessivamente, Domenica sarà una giornata calda con la presenza di nubi sparse, ma senza precipitazioni. Sarà comunque possibile godere di momenti di sereno e di temperature gradevoli.