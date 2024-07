Meteo Milano, previsioni da Venerdì 12 a Domenica 14 Luglio

Meteo Milano prossimi giorni 12 Luglio, 13 Luglio, 14 Luglio: weekend variabile con temporali e sereno.

Le previsioni meteo per Milano promettono un fine settimana variabile, con alternanza tra temporali e schiarite. Iniziamo con Venerdì 12 Luglio, durante il quale ci si aspetta un cielo coperto e una temperatura che oscillerà tra i 23.2°C e i 31.3°C. Le precipitazioni sono attese principalmente nel pomeriggio, con piogge previste intorno alle 12:00 e alle 18:00. Il vento soffierà con una velocità media tra i 3 e i 13 km/h, provenendo da diverse direzioni durante la giornata.

Sabato 13 Luglio, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che varieranno tra i 20.5°C e i 28.1°C. Le nubi sparse e qualche schiarita caratterizzeranno la giornata, senza precipitazioni significative. Il vento sarà moderato, con una velocità media compresa tra 0 e 10 km/h, proveniente prevalentemente da direzione Nord-Ovest.

Domenica 14 Luglio, la situazione meteorologica migliorerà con un cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature si manterranno gradevoli, oscillando tra i 20.2°C e i 29.1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità media tra 1 e 11 km/h, proveniente principalmente da direzione Sud-Ovest. Non sono previste precipitazioni.

In sintesi, il fine settimana a Milano sarà caratterizzato da una certa variabilità, con piogge previste per Venerdì e un miglioramento delle condizioni meteorologiche nel corso del weekend. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.