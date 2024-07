Meteo Perugia, previsioni da Venerdì 12 a Domenica 14 Luglio

Venerdì, 12 Luglio 2024

Il tempo a Perugia venerdì sarà caratterizzato da condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un picco di 37°C atteso nel pomeriggio. L’umidità diminuirà gradualmente, partendo dal 55% a mezzanotte e arrivando al 20% verso sera. Il vento soffierà prevalentemente da ovest con una velocità compresa tra 2 e 18 km/h.

Sabato, 13 Luglio 2024

Anche sabato il cielo su Perugia sarà prevalentemente sereno, con temperature che oscilleranno tra i 23°C e i 34°C. Tuttavia, nel pomeriggio è previsto un aumento della copertura nuvolosa, accompagnata da un lieve calo delle temperature e un aumento dell’umidità. Il vento rimarrà costante da sud-ovest con una velocità tra 6 e 16 km/h.

Domenica, 14 Luglio 2024

La giornata di domenica inizierà con cielo sereno e temperature gradevoli attorno ai 22°C. Nel corso della giornata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, portando a una diminuzione delle temperature massime, che si attesteranno intorno ai 36°C. L’umidità aumenterà gradualmente nel corso della giornata, con il vento che soffierà prevalentemente da sud-ovest con una velocità tra 1 e 16 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Perugia si prevede caldo e soleggiato, con un aumento della nuvolosità solo sabato pomeriggio. Le temperature rimarranno elevate, e l’umidità aumenterà leggermente verso la fine del weekend. Sono previsti venti leggeri da sud-ovest. Sia chiunque si stia preparando per un weekend all’aperto, che chi preferisce rimanere al chiuso, può pianificare di conseguenza in base alle previsioni meteo.