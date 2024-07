Meteo Padova, previsioni da Venerdì 12 a Domenica 14 Luglio

Venerdì, 12 Luglio 2024

La giornata di Venerdì sarà caratterizzata da condizioni meteo variegate. Al mattino, avremo un cielo poco nuvoloso con temperature che si aggirano intorno ai 30 gradi. Nel corso della mattinata, le nuvole si addenseranno, portando a un cielo coperto verso mezzogiorno. Le temperature si manterranno alte, raggiungendo i 36 gradi. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con qualche schiarita nel tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno attorno ai 36 gradi. La sera sarà caratterizzata da nubi sparse e temperature che scenderanno gradualmente fino a toccare i 25 gradi. Il vento soffierà prevalentemente da sud-est con una velocità media di 11 km/h. L’umidità sarà in diminuzione nel corso della giornata, partendo dal 76% al mattino e scendendo fino al 31% nel pomeriggio.

Sabato, 13 Luglio 2024

La giornata di Sabato sarà all’insegna di un cielo prevalentemente sereno. Al mattino avremo temperature intorno ai 25 gradi con cielo poco nuvoloso. Nel corso della mattinata e del pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con qualche nuvola sparuta. Le temperature aumenteranno gradualmente fino a toccare i 31 gradi. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si coprirà leggermente, mantenendo comunque una situazione di nubi sparse. Il vento soffierà da ovest con una velocità media compresa tra i 3 e gli 8 km/h. L’umidità si manterrà costante intorno al 50% durante la giornata.

Domenica, 14 Luglio 2024

Domenica si preannuncia come una giornata di cielo sereno con qualche nuvola sparsa. La mattinata inizierà con temperature intorno ai 25 gradi e cielo poco nuvoloso. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà sereno con temperature in aumento fino a toccare i 31 gradi. Nel tardo pomeriggio, avremo una situazione di cielo poco nuvoloso con qualche nuvola sparsa. Le temperature si manterranno intorno ai 30 gradi. Il vento soffierà da ovest con una velocità media di circa 10 km/h. L’umidità sarà in diminuzione nel corso della giornata, partendo dal 68% al mattino e scendendo fino al 43% nel pomeriggio.