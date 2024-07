Lago di Varese in tempesta: il VIDEO impressionante

Un fortissimo temporale, accompagnato da violente raffiche di vento fino a 100 km/h, si è abbattuto su Varese e provincia nelle prime ore dell’alba, lasciando una scia di danni significativi (leggi qui la notizia).

Le immagini spettacolari e al tempo stesso spaventose che arrivano dal lago di Varese durante il temporale mostrano uno scenario inconsueto. Il lago, solitamente noto per la sua calma, è stato trasformato dalla tempesta, con onde che si infrangevano sulla riva e lampi che illuminavano il cielo continuamente. Questo video, che circola sui social media, sembra quasi mostrare una tempesta tropicale, con pioggia torrenziale e onde che ricordano quelle del mare agitato.

Purtroppo, il maltempo ha causato anche danni concreti. Alla Schiranna, una delle località più frequentate sul lago, si sono registrati danni significativi. Il livello del lago, già sopra la soglia di piena, è ulteriormente aumentato a causa del nubifragio, provocando l’esondazione delle acque. La sede della Canottieri è stata parzialmente allagata, con conseguenze ancora da quantificare.

Uno dei simboli del lungolago, il maestoso salice che da anni caratterizzava il paesaggio della Schiranna, non ha resistito alla furia del vento e si è spezzato. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la normalità e valutare l’entità dei danni. Nel frattempo, i residenti sono invitati a prestare massima attenzione e a evitare le zone più colpite dal maltempo. La protezione civile è attiva sul territorio per fornire assistenza e monitorare l’evoluzione delle condizioni meteorologiche.