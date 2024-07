Maltempo in Piemonte: cede strada nel novarese, disagi alla viabilità

Una forte ondata di maltempo ha investito anche il Piemonte settentrionale nelle ultime ore, colpendo in particolare la provincia di Novara. Violenti temporali hanno portato a numerosi disagi e danni in diverse zone, con conseguenze significative per la viabilità, soprattutto verso il Lago d’Orta nel nord della Provincia.

Uno dei problemi più gravi si è verificato sulla Statale 229 al chilometro 27,300, dove la carreggiata ha ceduto di circa 40 cm per un’ampiezza di circa 2 metri. Questa strada, fondamentale per il collegamento tra Novara e Borgomanero, è diventata completamente inagibile, creando disagi per i residenti e i pendolari.

Non è andata meglio sulla tangenziale di Borgomanero, dove numerose piante sono state abbattute dalla furia del vento e della pioggia, bloccando temporaneamente il traffico. Le autorità locali sono intervenute prontamente per rimuovere gli ostacoli e ripristinare la circolazione, ma i tempi di attesa per gli automobilisti sono stati inevitabilmente lunghi.