Meteo Brescia, previsioni da Sabato 13 a Lunedì 15 Luglio

Sabato, 13 Luglio 2024

Il tempo a Brescia per Sabato sarà caratterizzato da nubi sparse e poco nuvoloso al mattino con temperature che si aggireranno intorno ai 23-26°C. Nel pomeriggio e sera il cielo sarà invece coperto con temperature massime di 30-31°C. Il vento soffierà prevalentemente da ovest con una velocità media tra i 4 e i 6 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50-60% durante la giornata.

Domenica, 14 Luglio 2024

Domenica il cielo a Brescia sarà prevalentemente coperto al mattino con temperature tra i 21 e i 27°C. Nel pomeriggio il cielo si manterrà nuvoloso con temperature massime di 29-30°C. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità media tra i 5 e gli 8 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 45-50% durante la giornata.

Lunedì, 15 Luglio 2024

Lunedì il cielo si presenterà poco nuvoloso al mattino con temperature intorno ai 21-29°C. Nel pomeriggio e sera il cielo sarà invece coperto con temperature massime di 31-32°C. Il vento soffierà prevalentemente da sud-est con una velocità media tra i 4 e i 7 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 36-50% durante la giornata.

In conclusione, il weekend a Brescia si preannuncia caldo e variabile con temperature gradevoli e un po’ di umidità. È consigliabile essere preparati per il possibile cambio repentino delle condizioni meteorologiche, ma nel complesso sarà un weekend ideale per godersi le attività all’aperto.