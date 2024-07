Meteo: breve comparsa dei temporali, poi sarà peggio!

Non ci saranno solo caldo, sole e afa nei prossimi giorni a contrassegnare il meteo in Italia. Come già anticipato nei precedenti editoriali, andiamo incontro a un veloce peggioramento del tempo sulle regioni del Nord legato a un flusso fresco proveniente dall’Atlantico. Queste correnti più fresche in alta quota lambiranno il Nord Italia tra quest’oggi e la giornata di domani, favorendo la formazione di improvvisi e violenti temporali.

Occhio ai temporali

Sia chiaro, non ci saranno particolari variazioni sotto l’aspetto termico: questo passaggio di aria fresca sarà limitato alle alte quote e servirà solo come innesco per lo sviluppo di improvvisi e violenti temporali nelle prossime ore, soprattutto al Nord-Ovest e sull’Arco Alpino. Il passaggio di quest’area più fresca sulla calura presente nei bassi strati della Val Padana favorirà lo sviluppo di fenomeni piuttosto violenti come grandine con chicchi di grosse dimensioni, nubifragi locali e intense raffiche di vento.

Zone più colpite

Quest’oggi l’instabilità riguarderà principalmente Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige, dove ci aspettiamo i fenomeni più intensi e frequenti. Nella giornata di domani avremo una maggiore estensione dell’instabilità anche alle aree montuose e collinari del Nord-Est, mentre gran parte della Val Padana dovrebbe ritrovarsi al di fuori dei temporali più sostanziosi. I fenomeni più frequenti saranno maggiormente probabili a ridosso dei settori pedemontani del Milanese, del Bergamasco, del Bresciano, del Torinese e dell’alto Piemonte.

Passato questo fronte temporalesco, avremo un nuovo rinvigorimento dell’anticiclone africano su tutto il Nord nella giornata di domenica. Le temperature saliranno ulteriormente e, assieme ad esse, aumenterà ancor di più il carico di umidità nei bassi strati, non solo al Nord ma su tutta la nostra penisola.