Nuovo Avviso importante dell’Aeronautica Militare: fenomeni intensi di Caldo e Maltempo sul Nord Italia

Previsione di Fenomeni Intensi Emessa alle Ore 12:00/UTC del 12/07/24

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso per fenomeni meteorologici intensi. La previsione indica condizioni di caldo estremo per i prossimi giorni su gran parte d’Italia e maltempo su diverse regioni per le prossime ore.

Caldo intenso nelle regioni del Sud e del Centro Italia

Per le prossime 60 ore, le regioni del sud Italia saranno interessate da un’ondata di calore significativa. Le aree interne di Sicilia, Basilicata e Puglia vedranno temperature che supereranno i 38°C. Anche altre regioni del centro e del sud, come Emilia-Romagna orientale, Marche, Umbria, Toscana, Lazio, Sardegna, Campania, Molise e Calabria, sperimenteranno temperature elevate, con punte fino a 37°C nelle aree interne. Anche le aree interne dell’Abruzzo saranno interessate da temperature elevate, con picchi fino a 37°C.

Maltempo Intenso nel Nord Italia

Parallelamente all’ondata di caldo, il nord Italia sarà colpito da fenomeni temporaleschi intensi. Per le prossime 12 ore, i settori centro-settentrionali di Piemonte e Lombardia vedranno precipitazioni abbondanti, prevalentemente di carattere temporalesco. Le regioni di Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia saranno interessate da questi fenomeni per un periodo leggermente più lungo, tra le prossime 12 e 18 ore.

I temporali saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate localmente di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Questi fenomeni rappresentano un rischio significativo per la popolazione e le infrastrutture, e si raccomanda massima prudenza.