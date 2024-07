Veneto: devastazione in Val Visdende dopo il temporale, downburst fa strage di alberi

Nelle ultime ore il maltempo ha colpito duramente anche il nord-est dell’Italia, dopo aver causato danni significativi al nord-ovest nelle prime ore del giorno. Un forte temporale, accompagnato da intense raffiche di vento lineari (downburst), ha provocato ingenti danni in diverse aree del Veneto settentrionale, con particolare impatto nella provincia di Belluno.

Devastazione in Val Visdende

In Val Visdende, una pittoresca valle alpina del Comelico situata tra Santo Stefano di Cadore e Sappada, il passaggio del temporale ha abbattuto decine e decine di alberi in pochi istanti. Le forti raffiche hanno devastato l’area, lasciando dietro di sé un paesaggio irriconoscibile e causando interruzioni significative alla viabilità locale. Le autorità stanno lavorando intensamente per ripristinare la normalità e rimuovere gli alberi caduti dalle strade.

Anche altre zone sono state gravemente colpite dal maltempo. In Val di Fassa e al Passo San Pellegrino, la situazione è critica con numerosi alberi abbattuti e danni strutturali riportati da diverse abitazioni e infrastrutture.

Ecco un video che mostra i danni del violento temporale in Val Visdende: