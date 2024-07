Violento nubifragio su Varese e provincia: centinaia di alberi e piante abbattuti, numerosi danni

Questa mattina, intorno alle 6, la provincia di Varese si è svegliata sotto un violento temporale che ha creato non pochi disagi e danni ingenti. Nonostante la sua breve durata, il temporale è stato estremamente intenso, caratterizzato da pioggia torrenziale, grandine di piccole-medie dimensioni e soprattutto da raffiche di vento lineari molto forti, note come downburst, che hanno raggiunto e in alcuni casi superato i 100 km/h.

Il vento ha causato i danni maggiori, abbattendo decine, se non centinaia, di alberi e piante. Diversi tetti di abitazioni sono stati danneggiati e si sono verificati blackout in numerose aree. Le zone più colpite comprendono il medio Verbano, la Valceresio e Varese città stessa, dove si sono registrati diversi danni.

Autolinee Varesine ha diffuso un avviso ai cittadini, segnalando i pericoli per la circolazione stradale causati dal temporale: «Il violentissimo temporale in atto sulla città e nei paesi limitrofi dall’alba genera situazioni di pericolo per la circolazione stradale. Prestare la massima attenzione a rami caduti, bidoni dell’immondizia e cartelli stradali in mezzo alla carreggiata, possibilità di aquaplaning su molte strade. Viaggiare con prudenza».

Numerose sono le criticità registrate nelle strade e nei paesi della provincia. Tra Mornago e Besnate, alcuni alberi caduti o pericolanti hanno reso il traffico difficoltoso. A Masnago si sono verificati allagamenti, mentre a Bisuschio il forte vento ha abbattuto anche un palo della corrente. Situazioni simili si sono registrate a Daverio e Azzate, dove alberi caduti hanno bloccato la Provinciale di collegamento.

Problemi anche per quanto riguarda la circolazione ferroviaria con interruzioni sulle linee Laveno-Milano, Luino-Gallarate e Malpensa-Como.