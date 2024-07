Meteo Ancona, previsioni da Domenica 14 a Martedì 16 Luglio

Meteo Ancona prossimi giorni 14 Luglio, 15 Luglio, 16 Luglio: sereno con leggera nuvolosità e temperature stabili

Le previsioni meteo per Ancona nei prossimi giorni indicano condizioni generalmente stabili con cielo sereno e leggera nuvolosità. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Domenica, 14 Luglio

Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo si presenterà sereno con temperature comprese tra 26.6°C e 28.5°C. L’umidità si manterrà a livelli confortevoli intorno al 43-54%. Nel corso della giornata, si avrà un aumento della nuvolosità con previsione di nubi sparse e copertura del cielo, ma senza precipitazioni. Le temperature si manterranno elevate, con un massimo di 32.3°C. Il vento soffierà da est con una velocità media compresa tra 8 e 15 km/h.

Lunedì, 15 Luglio

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 25.3°C. Nel corso della mattinata e del pomeriggio si avrà un aumento della nuvolosità, con cielo coperto ma senza precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra i 28.7°C e i 30.4°C. L’umidità si manterrà intorno al 53-68%. Il vento sarà prevalentemente da nord-ovest con una velocità compresa tra 4 e 14 km/h.

Martedì, 16 Luglio

Il cielo si presenterà prevalentemente sereno con temperatura iniziale di 26°C. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà sereno con una leggera nuvolosità, ma senza precipitazioni. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 30.4°C con un’umidità del 42-70%. Il vento sarà variabile con una velocità compresa tra 3 e 14 km/h, proveniente principalmente da nord-est.

In conclusione, le previsioni meteo per Ancona nei prossimi giorni indicano una situazione di stabilità con cielo sereno e leggera nuvolosità, temperature elevate e venti moderati. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni delle condizioni atmosferiche e prendere le dovute precauzioni per affrontare le giornate calde e soleggiate.