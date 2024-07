Meteo Brescia, previsioni da Domenica 14 a Martedì 16 Luglio

Domenica, 14 Luglio 2024

Le previsioni meteo per domenica a Brescia indicano una giornata variegata con un inizio coperto e un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. La mattina sarà caratterizzata da nuvolosità con temperature intorno ai 21-22°C e umidità tra il 70% e il 75%. Nel corso della mattinata le nuvole si diraderanno, lasciando spazio al sole e portando le temperature a salire fino a 28-29°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 50%. Nel pomeriggio, tuttavia, è previsto un peggioramento con l’arrivo di nuvole e la possibilità di precipitazioni, accompagnate da un leggero calo delle temperature e un aumento del vento. La serata vedrà un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 25-26°C.

Lunedì, 15 Luglio 2024

La giornata di lunedì a Brescia sarà caratterizzata da un inizio sereno, con temperature intorno ai 21-23°C e un’umidità che si attesterà intorno al 60-65%. Durante la mattinata le condizioni atmosferiche rimarranno stabili, con un cielo poco nuvoloso e temperature in aumento fino a 28-30°C. Nel pomeriggio aumenterà la copertura nuvolosa, con la possibilità di precipitazioni sparse e un calo delle temperature. La sera le nuvole si diraderanno di nuovo, lasciando spazio a un cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 25-26°C.

Martedì, 16 Luglio 2024

La giornata di martedì a Brescia inizierà con cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 22-25°C, con un’umidità attorno al 50-55%. Nel corso della mattinata le condizioni atmosferiche rimarranno stabili, con un cielo poco nuvoloso e temperature in aumento fino a 28-30°C. Nel pomeriggio è previsto un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni, e le temperature si manterranno intorno ai 30°C. La sera e la notte il cielo si manterrà sereno, con temperature intorno ai 24-26°C e un’umidità che si attesterà intorno al 60%.

In conclusione, i prossimi giorni vedranno un’alternanza di condizioni atmosferiche a Brescia, con una variazione delle temperature e la possibilità di precipitazioni intermittenti. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per programmare le attività all’aperto e adattarsi alle condizioni meteorologiche in evoluzione.