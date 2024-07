Meteo Catanzaro, previsioni da Domenica 14 a Martedì 16 Luglio

Domenica, 14 Luglio 2024

Per Domenica si prevede una giornata all’insegna del sereno a Catanzaro. Le temperature si manterranno piuttosto uniformi, con un massimo di 35.6°C verso le 11:00 e un minimo di 24.8°C alle 04:00. L’umidità oscillerà tra il 35% e l’88%, mentre il vento soffierà da Ovest e Nord-Ovest con una velocità media compresa tra i 26 e i 35 km/h. Non sono previste precipitazioni durante la giornata.

Lunedì, 15 Luglio 2024

Anche per Lunedì si prospetta una giornata caratterizzata da cielo sereno. Le temperature si manterranno elevate, con un massimo di 37°C verso le 11:00 e un minimo di 25.4°C alle 23:00. L’umidità si manterrà costantemente intorno al 60%, mentre il vento soffierà predominantemente da Ovest e Sud con una velocità compresa tra 1 e 25 km/h. Non sono previste precipitazioni durante la giornata.

Martedì, 16 Luglio 2024

Anche per Martedì le previsioni confermano un cielo sereno. Le temperature si manterranno stabili, con un massimo di 31.5°C verso le 10:00 e un minimo di 24°C alle prime ore del mattino. L’umidità oscillerà tra il 52% e l’91%, mentre il vento soffierà prevalentemente da Ovest e Nord-Ovest con una velocità compresa tra 2 e 10 km/h. Non sono previste precipitazioni durante la giornata.

In conclusione, per i prossimi giorni a Catanzaro si prospetta un clima stabile e caldo, con cielo sereno e assenza di precipitazioni. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attorno ai 35-37°C e minimi che difficilmente scenderanno al di sotto dei 25°C. L’umidità sarà moderata, mentre il vento soffierà prevalentemente da Ovest e Nord-Ovest con una velocità moderata. Sono dunque previste giornate ideali per godersi il bel tempo e le attività all’aperto.