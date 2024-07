Meteo L’Aquila, previsioni da Domenica 14 a Martedì 16 Luglio

Domenica, 14 Luglio 2024

Il tempo per Domenica sarà caratterizzato da cielo sereno fino alle prime ore del mattino, quando inizieranno a comparire nubi sparse. Durante la mattinata il cielo sarà nuvoloso, con temperature in aumento fino a raggiungere i 33.4°C alle 13:00. Nel pomeriggio il cielo si manterrà sereno, con una lieve diminuzione delle temperature. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo si manterrà sereno con temperature attorno ai 25-27°C. Il vento soffierà con intensità compresa tra 5 e 17 km/h proveniendo prevalentemente da direzione W-NW.

Lunedì, 15 Luglio 2024

Lunedì il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso, con un lieve aumento delle nubi sparse nelle prime ore del mattino. Durante la mattinata il cielo si presenterà nuvoloso per poi schiarirsi nuovamente nel pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con punte massime attorno ai 35°C alle ore 14:00. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo si manterrà sereno con temperature attorno ai 24-28°C. Il vento soffierà prevalentemente da direzione NW-NE con intensità compresa tra 2 e 20 km/h.

Martedì, 16 Luglio 2024

Martedì il cielo sarà prevalentemente sereno per l’intera giornata, con una leggera formazione di nubi sparse nelle prime ore del mattino. Le temperature massime raggiungeranno i 34.7°C durante il primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo si manterrà sereno con temperature attorno ai 25-33°C. Il vento soffierà prevalentemente da direzione W-NW con intensità compresa tra 2 e 19 km/h.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a L’Aquila indicano un aumento delle temperature e un cielo prevalentemente sereno con la comparsa di nubi sparse solo in alcune ore della giornata. Il vento sarà moderato proveniente da direzione W-NW. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto durante le ore centrali della giornata, e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Restate aggiornati sulle previsioni per eventuali variazioni. Buon tempo a tutti!