Meteo Messina, previsioni da Domenica 14 a Martedì 16 Luglio

Domenica, 14 Luglio 2024

Il tempo a Messina domenica sarà caratterizzato da una leggera variabilità. Durante le prime ore del giorno ci sarà un cielo sereno, con temperature che oscillano intorno ai 25-26°C e un’umidità che si attesterà intorno al 90-96%. Nel corso della giornata, il cielo si manterrà prevalentemente sereno con la comparsa di nubi sparse verso il pomeriggio. Le temperature massime saranno di 30-31°C, mentre l’umidità diminuirà fino al 52%. Il vento soffierà da direzione Nord-Nordest con una velocità media di 20 km/h.

Lunedì, 15 Luglio 2024

Lunedì a Messina il clima sarà stabile con cielo poco nuvoloso per l’intera giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 25-32°C, con un’umidità compresa tra il 43% e il 96%. Il vento soffierà da direzione Nord-Nordest con una velocità compresa tra 11 e 18 km/h. La giornata sarà caratterizzata da un clima caldo e asciutto, ideale per attività all’aperto.

Martedì, 16 Luglio 2024

Martedì a Messina il cielo si presenterà inizialmente poco nuvoloso, ma nel corso della nottata e delle prime ore del mattino si avranno nubi sparse e copertura nuvolosa. Le temperature oscilleranno tra i 24 e i 29°C, con un’umidità che varierà dal 63% al 99%. Il vento soffierà da direzione Nord-Nordest con una velocità compresa tra 12 e 21 km/h. Nel complesso, la giornata sarà caratterizzata da variabilità climatica, con possibili precipitazioni nelle prime ore del mattino.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Messina indicano un clima stabile, con temperature elevate e cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Tuttavia, è sempre consigliabile consultare aggiornamenti costanti per eventuali variazioni del meteo che potrebbero verificarsi.