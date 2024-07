Piemonte: frana in valle Cannobina, evacuate centinaia di persone da un campeggio [FOTO]

Il maltempo continua a flagellare il Nord Italia, causando danni significativi e disagi alla popolazione. Nella serata di ieri, una grave frana ha colpito il territorio di Cannobio, in Piemonte, interessando la statale 631 della Valle Cannobina al chilometro 1+700. Il movimento franoso ha provocato il distacco di massi, tronchi d’albero e fango, che hanno completamente ostruito la strada, rendendola impraticabile in entrambi i sensi di marcia. Come si vede dalle immagini, la frana ha coinvolto anche un’abitazione a ridosso della strada.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Verbania, equipaggiati con un’AutoPompaSerbatoio (APS), mezzi di movimento terra come una pala gommata e un mini escavatore, oltre a un’auto con un funzionario di guardia. “Il movimento franoso ha interessato tutta la sede stradale pregiudicandone la percorribilità in entrambi i sensi di marcia. La strada è stata chiusa al traffico dal personale Anas,” hanno dichiarato i Vigili del Fuoco.

Il sindaco di Cannobio, Gianmaria Minazzi, presente sul luogo con i volontari della Protezione Civile, il personale Anas e i Carabinieri della Stazione di Cannobio, ha disposto l’inagibilità totale per l’area in località Campeggio Valle Romantica. In seguito alla frana, ben 160 persone sono state evacuate dal campeggio.

Per monitorare la situazione e garantire la sicurezza dell’area colpita, è intervenuto anche l’elicottero Drago 141 del Nucleo Elicotteri VVF Malpensa, che ha effettuato un sorvolo per ispezionare e valutare l’estensione del dissesto. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma i danni materiali sono ingenti: diverse automobili sono state trascinate via dalla frana.

Questa mattina, sabato, è previsto un briefing operativo con geologi e tecnici specializzati per valutare le prossime mosse e mettere in sicurezza l’area. L’obiettivo è procedere con i lavori di sgombero dei detriti nel minor tempo possibile e consentire il rientro dei turisti nel campeggio, appena le condizioni lo permetteranno.