Due giovani dispersi nel fiume Brenta: giocavano a palla vicino alla riva

Tragedia oggi pomeriggio sulle rive del Brenta, in località Campo San Martino, nel padovano, dove due giovani ragazzi sono finiti nel fiume Brenta e risultano dispersi. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30. Secondo le testimonianze raccolte, i due ragazzi stavano giocando a calcio in riva al fiume quando il pallone è finito in acqua. Uno dei ragazzi, nel tentativo di recuperare la palla, si è tuffato nel Brenta, ma è scomparso rapidamente trascinato dalle correnti che in quel tratto erano piuttosto impetuose. Il secondo giovane, vedendo l’amico in difficoltà, si è lanciato a sua volta nel fiume per cercare di salvarlo, ma anche lui è stato sopraffatto dalla forza dell’acqua.

Un residente locale, intervistato dal Mattino di Padova, ha raccontato: “Erano circa le 17.30 quando mi sono accorto di una persona che si è tuffata nel Brenta per andare a recuperare un pallone. Sembrava abbastanza tranquillo, ma poi ho capito che cercava una persona che pochi istanti prima era scomparsa tra le acque del fiume. Improvvisamente, dopo alcune bracciate per tentare di guadagnare la riva, è scomparso sotto i miei occhi inghiottito dal fiume. La piccola spiaggia che si trova sotto il ponte era piena di persone, soprattutto stranieri”.

Immediatamente sono scattate le operazioni di soccorso. Vigili del fuoco e carabinieri sono accorsi sul posto, avviando le ricerche dei due dispersi. Tuttavia, fino a tarda serata, le ricerche non hanno dato esito positivo. Le squadre di soccorso, dotate di sommozzatori e attrezzature specializzate, stanno continuando a perlustrare il fiume nella speranza di trovare i ragazzi.