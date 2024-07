Meteo Ancona, previsioni da Lunedì 15 a Mercoledì 17 Luglio

Previsioni Meteo Ancona 15 Luglio 2024:

Per Lunedì 15 Luglio, la giornata si presenterà inizialmente serena con temperature che si aggireranno intorno ai 25-26 gradi Celsius. Nel corso della mattinata il tempo rimarrà stabile con cieli sereni e temperature in aumento, toccando i 30 gradi. Nel pomeriggio la situazione non muterà, con cieli tersi e temperature costanti intorno ai 31 gradi. In serata non si prevedono variazioni significative, con temperature che si manterranno intorno ai 27-28 gradi. Il vento soffierà leggero da nord-nordovest, con velocità comprese tra i 5 e i 14 km/h. L’umidità si manterrà costante intorno al 50-60% per l’intera giornata.

Previsioni Meteo Ancona 16 Luglio 2024:

Per Martedì 16 Luglio, la situazione meteo si conferma stabile con cieli sereni per l’intera giornata. Le temperature notturne si manterranno intorno ai 25 gradi, mentre durante il giorno aumenteranno fino a toccare i 31 gradi nel primo pomeriggio. Il vento sarà leggero, con velocità comprese tra 1 e 13 km/h, proveniente prevalentemente da direzione nord-nordest. L’umidità si attesterà intorno al 50-70%, garantendo un clima gradevole per tutta la giornata.

Previsioni Meteo Ancona 17 Luglio 2024:

Mercoledì 17 Luglio, il meteo si mantiene stabile con cieli sereni per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 30 gradi, con una leggera diminuzione in serata. Il vento soffierà da nord-nordovest con una velocità tra i 6 e i 16 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50-70%. Non sono previste precipitazioni significative per l’intera giornata, garantendo condizioni climatiche ideali per svolgere attività all’aperto.