Meteo Aosta, previsioni da Lunedì 15 a Mercoledì 17 Luglio

Lunedì, 15 Luglio 2024

Il tempo a Aosta lunedì inizierà con nubi sparse e temperature intorno ai 15°C con un’umidità del 75%. Nel corso della mattinata, il cielo sarà nuvoloso con temperature in aumento fino a toccare i 26,3°C intorno alle 10:00, con una diminuzione dell’umidità al 39%. Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno, ma intorno alle 16:00 è prevista la comparsa di piogge con una temperatura di circa 26,8°C e una leggera brezza proveniente da est con una velocità di 12 km/h. La sera sarà caratterizzata da piogge e temporali con una temperatura di 20,6°C e un’umidità del 91%.

Martedì, 16 Luglio 2024

Le condizioni meteo di martedì saranno influenzate da piogge continue con temperature intorno ai 18-19°C e un’umidità elevata. Nel corso della mattinata, la pioggia diminuirà gradualmente e il cielo si libererà dalle nuvole intorno alle 10:00, con temperature che raggiungeranno i 26,8°C e un’umidità del 33%. Nel pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso con temperature costanti attorno ai 28-29°C e una leggera brezza proveniente da ovest con velocità tra i 6 e gli 8 km/h. La serata si presenterà serena con una leggera copertura nuvolosa e temperature intorno ai 18-20°C.

Mercoledì, 17 Luglio 2024

Mercoledì il tempo si presenterà con nubi sparse e temperature intorno ai 18°C e un’umidità del 62%. Durante la giornata, il cielo sarà prevalentemente coperto con temperature in aumento fino a toccare i 29,5°C intorno alle 15:00 e un’umidità del 40%. Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, e la temperatura si manterrà costante attorno ai 29°C con una leggera brezza proveniente da est-sudest con velocità tra i 7 e i 9 km/h. La serata sarà caratterizzata da una leggera copertura nuvolosa e temperature intorno ai 20°C.

La previsione meteo per i prossimi giorni ad Aosta indica una variazione delle condizioni atmosferiche, con piogge e temporali lunedì, seguiti da una graduale stabilizzazione del tempo con cieli sereni e temperature in aumento martedì e mercoledì. Sono previste temperature massime tra i 28°C e i 30°C e temperature minime intorno ai 15-20°C. Siate preparati per eventuali cambiamenti improvvisi delle condizioni atmosferiche e godetevi il bel tempo che seguirà.