Meteo Bologna, previsioni da Lunedì 15 a Mercoledì 17 Luglio

Meteo Bologna prossimi giorni 15 Luglio, 16 Luglio, 17 Luglio: caldo estivo e cieli sereni

Questi sono i dettagli previsti per le prossime giornate a Bologna. Lunedì il cielo si presenterà prevalentemente sereno con temperature in rapida crescita al mattino e picco massimo di 35.4°C nel pomeriggio. L’umidità sarà moderata, e il vento soffierà da est-nordest con intensità tra i 8 e i 13 km/h. Durante la giornata di martedì, il tempo rimarrà stabile e sereno, con una leggera nuvolosità nel pomeriggio. Le temperature saranno in aumento e si attesteranno intorno ai 35.3°C. Il vento sarà debole e proverrà da nord-nordest. Mercoledì, il tempo sarà nuovamente stabile con una leggera nuvolosità nel pomeriggio. Il termometro raggiungerà i 35.8°C e l’umidità sarà moderata. Il vento soffierà da est-nordest con intensità tra i 9 e i 16 km/h.

Lunedì 15 Luglio

Durante la giornata di lunedì, il cielo sarà prevalentemente sereno, salvo una leggera nuvolosità verso sera. Le temperature inizieranno a salire già dalle prime ore del mattino, con un’umidità che si manterrà intorno al 50%. Il vento soffierà da direzione sud-ovest con intensità variabile tra i 7 e i 13 km/h.

Martedì 16 Luglio

Martedì si prevede una giornata stabile con cielo sereno per la maggior parte della giornata. Nel pomeriggio è prevista una leggera nuvolosità. Le temperature saranno in aumento con un’umidità che si attesterà intorno al 30%. Il vento sarà debole e proverrà da nord-nordest.

Mercoledì 17 Luglio

Mercoledì il tempo si manterrà stabile con una leggera nuvolosità nel pomeriggio. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 35.8°C nel primo pomeriggio. L’umidità sarà moderata e il vento soffierà da est-nordest con intensità tra i 9 e i 16 km/h.

In conclusione, per i prossimi giorni a Bologna si prevede un clima caldo e prevalentemente sereno, con temperature in rapida crescita e una leggera nuvolosità solo in alcune ore del pomeriggio. L’umidità sarà moderata e il vento sarà debole, provenendo prevalentemente da nord-nordest. Sono previste condizioni ideali per godersi le giornate estive in città.