Meteo Brescia, previsioni da Lunedì 15 a Mercoledì 17 Luglio

Previsioni Meteo per Brescia

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Brescia indicano un clima variabile con alternanza di sereno, nubi sparse e coperto. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Lunedì, 15 Luglio 2024

La giornata di lunedì si presenterà con cieli prevalentemente sereni, con la presenza di nubi sparse in alcune ore del mattino. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi attesi intorno ai 32.5°C nel pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 36-37%, mentre i venti soffieranno deboli da direzione sud con velocità comprese tra 3 e 8 km/h. Non sono previste precipitazioni significative.

Martedì, 16 Luglio 2024

Martedì avremo una giornata con cielo tra poco nuvoloso e sereno. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi attesi intorno ai 32.3°C. L’umidità si manterrà intorno al 40-41%, mentre i venti soffieranno da direzione ovest con velocità comprese tra 1 e 10 km/h. Non sono previste precipitazioni significative.

Mercoledì, 17 Luglio 2024

Mercoledì avremo un inizio di giornata con cielo sereno, ma nel corso della mattinata e del pomeriggio è prevista un’incremento della nuvolosità che potrebbe portare a copertura parziale o totale del cielo. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32.8°C nel primo pomeriggio. L’umidità oscillerà tra il 37% e il 51%, mentre i venti soffieranno principalmente da direzione nord-est con velocità comprese tra 2 e 9 km/h. Nel tardo pomeriggio sono previste nubi sparse con venti da direzione sud-est.

In conclusione, la settimana si preannuncia con temperature elevate e un clima generalmente soleggiato, con solo lievi variazioni nella copertura nuvolosa e nessuna precipitazione significativa in vista. È sempre consigliabile monitorare le previsioni meteo aggiornate per eventuali cambiamenti repentini nel meteo.