Meteo Cagliari, previsioni da Lunedì 15 a Mercoledì 17 Luglio

Meteo Cagliari prossimi giorni 15 Luglio, 16 Luglio, 17 Luglio: tempo sereno con temperature in aumento

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Cagliari indicano un clima stabile con cieli sereni e temperature in aumento. Analizziamo nel dettaglio le condizioni previste per ciascuna giornata.

Lunedì, 15 Luglio 2024:

La giornata inizierà con cieli sereni e temperature intorno ai 24°C, accompagnate da un’umidità del 91%. Nel corso della mattinata, la temperatura aumenterà fino a raggiungere i 29.5°C verso le 9:00, con un calo dell’umidità al 64%. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature si manterranno intorno ai 30°C. Il vento soffierà da sud con una velocità media di 15 km/h. Durante la serata, le condizioni rimarranno stabili con temperature intorno ai 25°C e un’umidità del 93%.

Martedì, 16 Luglio 2024:

Anche martedì sarà caratterizzato da cieli sereni e temperature in aumento. La giornata inizierà con temperature intorno ai 23.9°C e un’umidità dell’89%. Nel corso della mattinata, le temperature saliranno fino a superare i 30°C con un’umidità che scenderà al 43%. Nel primo pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con cieli sereni e temperature elevate. Il vento soffierà da nord-nord-ovest con una velocità media compresa tra i 9 e i 15 km/h. Durante la sera, le temperature si manterranno intorno ai 25°C con un’umidità del 80%, accompagnate da cieli sereni.

Mercoledì, 17 Luglio 2024:

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da cieli sereni e temperature in leggero aumento. All’inizio della giornata, le temperature si attesteranno intorno ai 23.6°C con un’umidità dell’83%. Durante la mattinata, le temperature saliranno gradualmente fino a superare i 30°C con un’umidità che scenderà al 49%. Nel corso del pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con cieli sereni e temperature elevate. Il vento soffierà da nord con una velocità media compresa tra i 15 e i 26 km/h. Durante la serata, le temperature si manterranno intorno ai 26°C con un’umidità del 45%, accompagnate da cieli sereni.

Complessivamente, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un clima stabile e prevalentemente soleggiato, con un graduale aumento delle temperature. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto durante le ore più calde della giornata.