Meteo Campobasso, previsioni da Lunedì 15 a Mercoledì 17 Luglio

Lunedì, 15 Luglio 2024

Il tempo a Campobasso lunedì si presenterà generalmente stabile con cieli sereni per la maggior parte della giornata. Tuttavia, nelle prime ore del mattino e verso sera sono previste leggere nuvole. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 35-36°C nelle ore centrali del giorno. L’umidità si manterrà intorno al 20-25%, rendendo le condizioni climatiche relativamente secche. Il vento soffierà prevalentemente da nord-est con una velocità media di 10-20 km/h.

Martedì, 16 Luglio 2024

Anche martedì a Campobasso il tempo sarà prevalentemente sereno con qualche nuvola sparsa nelle prime ore del mattino. Le temperature saranno simili a quelle della giornata precedente, con valori massimi attorno ai 35-36°C. L’umidità si attesterà intorno al 20-25%, garantendo un clima asciutto. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità media di 10-15 km/h, contribuendo a mantenere condizioni di ventilazione confortevoli.

Mercoledì, 17 Luglio 2024

Mercoledì a Campobasso il cielo sarà principalmente sereno, con qualche nube sparsa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 35°C. L’umidità sarà leggermente superiore rispetto ai giorni precedenti, attestandosi intorno al 25-30%. Il vento soffierà da nord-est con una velocità media di 10-15 km/h, garantendo una leggera brezza che contribuirà a mitigare il caldo.

In conclusione, per i prossimi giorni a Campobasso sono attese condizioni climatiche prevalentemente stabili, con temperature elevate e cieli per lo più sereni. È consigliabile prestare attenzione all’esposizione al sole e mantenere un’adeguata idratazione, considerando le temperature elevate previste.