Meteo Catania, previsioni da Lunedì 15 a Mercoledì 17 Luglio

Previsioni Meteo per Lunedì, 15 Luglio 2024

La giornata di Lunedì a Catania si preannuncia all’insegna della stabilità atmosferica. Al mattino il cielo sarà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 27-29°C. Nel pomeriggio non sono previste variazioni significative, con il termometro che raggiungerà punte di 33-34°C. Anche in serata il clima sarà piacevole, con temperature che si manterranno sui 27-28°C. L’umidità si manterrà intorno al 30-40%, mentre i venti soffieranno tra i 10 e i 15 km/h, prevalentemente da est e sudest.

Previsioni Meteo per Martedì, 16 Luglio 2024

Anche per Martedì a Catania il meteo non presenta variazioni significative. Il cielo sarà sereno per l’intera giornata, con temperature massime che toccheranno i 32-33°C nelle ore centrali. L’umidità si manterrà sui livelli del giorno precedente, intorno al 40-50%, mentre i venti saranno deboli, con una prevalenza da est e sudest. Anche in serata le condizioni rimarranno stabili, con temperature che si manterranno sui 27-28°C.

Previsioni Meteo per Mercoledì, 17 Luglio 2024

Mercoledì il tempo a Catania si presenterà ancora stabile, con prevalentemente cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature massime si manterranno intorno ai 32-33°C, mentre l’umidità oscillerà tra il 40% e il 50%. I venti saranno deboli, con prevalenza da est e sudest. Anche in serata il clima sarà piacevole, con temperature che si manterranno sui 27-28°C e venti deboli.