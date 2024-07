Meteo Catanzaro, previsioni da Lunedì 15 a Mercoledì 17 Luglio

Lunedì, 15 Luglio 2024:

Per lunedì, a Catanzaro, si prevede un cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature inizieranno a 26.8°C a mezzanotte, aumentando fino a 37.2°C verso le 10:00 del mattino per poi stabilizzarsi attorno ai 35.8°C fino alle 17:00. Successivamente, si avrà un calo fino a 24.9°C a mezzanotte. L’umidità si manterrà intorno al 60% durante la notte e salirà fino al 73% verso le 19:00. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità variabile tra i 10 e i 27 km/h.

Martedì, 16 Luglio 2024:

Martedì, il cielo a Catanzaro rimarrà sereno per l’intera giornata. Le temperature inizieranno a 24.5°C a mezzanotte e saliranno fino a 31.4°C verso mezzogiorno, per poi diminuire gradualmente fino a 24.1°C a mezzanotte. L’umidità si manterrà costante intorno al 55-57% per la maggior parte della giornata. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità tra i 5 e i 11 km/h.

Mercoledì, 17 Luglio 2024:

Mercoledì sarà una giornata di cielo sereno a Catanzaro. Le temperature oscilleranno tra i 22.8°C e i 30.8°C. L’umidità sarà inferiore al 65% per la maggior parte della giornata. Il vento soffierà da diverse direzioni con una velocità compresa tra i 3 e gli 11 km/h.

In conclusione, per i prossimi giorni a Catanzaro, ci aspettiamo condizioni di cielo sereno, con temperature elevate durante la giornata e una leggera brezza che contribuirà a rinfrescare l’atmosfera.