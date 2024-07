Meteo Italia: nuova settimana rovente, ancora più caldo da nord a sud. Quando un cambiamento?

L’Anticiclone Africano è pronto ad arroventare anche la settimana in arrivo. Dopo un temporaneo e veloce cedimento sull’area settentrionale tra venerdì e sabato, già da questa domenica osserviamo un rinforzo del campo anticiclonico sul nord Italia, che sta riportando sole e temperature in lieve crescita.

Con l’inizio della settimana, la struttura anticiclonica si rafforzerà ulteriormente inglobando nuovamente tutto il nostro paese. Questo impedirà qualsiasi tentativo di perturbazioni, che rimarranno ben al di là delle Alpi. Il flusso perturbato atlantico non riuscirà più a portare break temporaleschi al nord, e al più avremo qualche nube e acquazzone di calore pomeridiano molto localizzato, limitato ai soli settori alpini.

Nuova settimana rovente, dominerà l’anticiclone Africano

Per il resto, poco da dire: tanto sole e caldo intenso domineranno la scena ovunque. Le temperature tenderanno a salire ancora, in particolare al nord, puntando ai 32-34 gradi, con picchi di 36-37°C in Emilia Romagna. Al centro-sud, il clima sarà ancora più rovente, con temperature fino a 38-41°C al Centro e addirittura 42-44°C nelle aree interne del sud come Sicilia, Puglia e Lucania.

L’afa contribuirà ad aumentare la sensazione di caldo, rendendo il clima ancora più opprimente soprattutto lungo le coste e nei grandi centri urbani, dove il fenomeno dell’isola di calore gioca un ruolo importante. Il calo termico notturno sarà limitato, con temperature elevate anche in piena notte che raggiungeranno valori minimi sui 27-28 gradi al centro-sud, come già accaduto nei giorni scorsi.

Questa situazione si protrarrà praticamente per tutta la settimana. Sarà proprio l”aspetto della persistenza associata alla forte intensità, a rendere questa ondata di calore davvero pesante.

Quando un cambiamento?

Le elaborazioni dei modelli previsionali mostrano uno scenario pressoché invariato per tutta la settimana. Per il weekend, alcune proiezioni delineano un possibile lieve indebolimento dell’anticiclone, con qualche grado in meno e la possibilità di note instabili fra Nord e zone interne appenniniche. Dovrebbe però trattarsi al più di una leggera attenuazione del caldo, che comunque rimarrebbe intenso. Insomma, non sembra essere la fine di questa eccezionale ondata di calore. Per di più, queste previsioni sono ancora incerte, visto che mancano parecchi giorni e le condizioni potrebbero ancora cambiare. Ne dovremo quindi riparlare nei prossimi giorni.

Intanto prepariamoci ad affrontare un’altra settimana infuocata su tutto lo Stivale, con l’auspicio che presto arrivi un po’ di sollievo da questa morsa di caldo.