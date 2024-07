Meteo L’Aquila, previsioni da Lunedì 15 a Mercoledì 17 Luglio

Previsioni Meteo dell’Aquila per i Prossimi Giorni

Prendendo in considerazione le previsioni meteo per i prossimi giorni a L’Aquila, possiamo osservare un trend di bel tempo e cielo sereno. Tuttavia, analizziamo nel dettaglio le condizioni previste per ciascuna giornata per fornire un quadro completo delle condizioni meteorologiche.

Meteo per Lunedì, 15 Luglio 2024

La giornata di lunedì si preannuncia all’insegna del tempo stabile e del cielo per lo più sereno. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i 34.1°C nel primo pomeriggio. L’umidità relativa si manterrà mediamente bassa, attestandosi intorno al 21%. Il vento soffierà debolmente con una velocità massima di 17 km/h proveniente da direzione nord-ovest.

Meteo per Martedì, 16 Luglio 2024

Anche martedì le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da cielo sereno e temperature in aumento, con punte massime attese intorno ai 34.3°C. L’umidità relativa si attesterà intorno al 18%, mentre il vento sarà prevalente da direzione nord-ovest con una velocità massima di 17 km/h.

Meteo per Mercoledì, 17 Luglio 2024

Mercoledì, le condizioni di bel tempo si manterranno, tuttavia nel corso della giornata si potranno osservare nubi sparse e un aumento dell’umidità relativa che si attesterà intorno al 35%. Le temperature massime raggiungeranno i 34.5°C, mentre il vento presenterà una variazione di direzione, provenendo da nord-est con una velocità massima di 14 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a L’Aquila indicano un predominio di bel tempo e cielo sereno, con temperature in linea con la stagione estiva e deboli ventilazioni da nord-ovest. È sempre consigliabile consultare aggiornamenti meteo prima di pianificare attività all’aperto, ma al momento sembrano esserci ottime condizioni per godersi il clima estivo.