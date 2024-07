Meteo Milano, previsioni da Lunedì 15 a Mercoledì 17 Luglio

Meteo Milano prossimi giorni 15 Luglio, 16 Luglio, 17 Luglio:

Le previsioni meteo per Milano indicano un’inizio della settimana caratterizzato da un clima variabile con alternanza tra sereno, nubi sparse e coperto. Analizziamo nel dettaglio le condizioni meteorologiche previste per ciascun giorno.

Lunedì, 15 Luglio 2024:

La giornata inizierà con un cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 21°C alle prime ore del mattino. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà poco nuvoloso, con un graduale aumento delle temperature fino a raggiungere i 30.5°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio e in serata il tempo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 31.3°C. Il vento soffierà da direzione S-SE con velocità comprese tra i 5 e i 6 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 44-46% durante il pomeriggio.

Martedì, 16 Luglio 2024:

La giornata di martedì sarà caratterizzata da un cielo inizialmente coperto con nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 24.1°C. Nel corso della mattinata il cielo si manterrà poco nuvoloso, con un graduale aumento delle temperature fino a raggiungere i 32.4°C nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 24-27°C. Il vento soffierà prevalentemente da direzione SW con velocità comprese tra i 5 e gli 8 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 45-53% durante il pomeriggio.

Mercoledì, 17 Luglio 2024:

La giornata di mercoledì vedrà un inizio con cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 23°C alle prime ore del mattino. Durante la mattinata e il primo pomeriggio il cielo si presenterà coperto con nubi sparse, con temperature che raggiungeranno i 32.2°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 24-27°C. Il vento soffierà prevalentemente da direzione SE con velocità comprese tra i 3 e i 9 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 45-51% durante il pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo indicano un’inizio settimana con temperature elevate e condizioni meteorologiche generalmente stabili, con un’alternanza di cielo sereno, nubi sparse e coperto. Si consiglia di tenersi aggiornati sulle previsioni in tempo reale per eventuali variazioni del meteo. Buona settimana a tutti!