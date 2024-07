Meteo Napoli, previsioni da Lunedì 15 a Mercoledì 17 Luglio

Previsioni Meteo per Napoli

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Napoli promettono cieli sereni e temperature estive. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Lunedì, 15 Luglio 2024

La giornata di lunedì inizierà con cieli completamente sereni e temperature gradevoli. Nel corso della giornata, il termometro raggiungerà i 38 gradi intorno alle ore centrali, con un calo graduale nel tardo pomeriggio e in serata. L’umidità si manterrà attorno al 27%, mentre il vento soffierà da nord-ovest con una velocità variabile tra i 5 e i 12 km/h.

Martedì, 16 Luglio 2024

Anche martedì si preannuncia una giornata all’insegna del sereno e del caldo. Le temperature massime toccheranno i 36.5 gradi nel primo pomeriggio, per poi scendere gradualmente. L’umidità si manterrà intorno al 27-36%, mentre il vento soffierà principalmente da ovest con una velocità compresa tra i 6 e i 13 km/h.

Mercoledì, 17 Luglio 2024

La metà della settimana sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche simili ai giorni precedenti. Le temperature massime raggiungeranno i 35.8 gradi durante il primo pomeriggio, con un calo graduale nel corso della giornata. L’umidità si attesterà intorno al 38%, mentre il vento soffierà principalmente da ovest con una velocità variabile tra i 6 e i 10 km/h.

In conclusione, il meteo a Napoli per i prossimi giorni si presenta molto caldo e asciutto. Si consiglia di prestare particolare attenzione alle ore più calde della giornata e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore. Nonostante le temperature elevate, il bel tempo renderà possibile godere appieno delle bellezze della città partenopea.