Meteo Padova, previsioni da Lunedì 15 a Mercoledì 17 Luglio

Meteo Padova prossimi giorni 15 Luglio, 16 Luglio, 17 Luglio: sereno con leggere nubi e leggero vento.

Le previsioni del tempo per Padova indicano una stabilità atmosferica nei prossimi giorni, caratterizzata da cieli sereni con la presenza di leggere nubi sparse e leggero vento. Analizziamo nel dettaglio le condizioni meteo previste per Lunedì, Martedì e Mercoledì.

Lunedì, 15 Luglio 2024

La giornata inizierà con un cielo sereno, con temperature in leggero aumento fino a raggiungere i 33.6°C alle ore 14:00. Nel pomeriggio si manterrà il sereno, con un lieve calo delle temperature fino a 29.6°C alle 18:00. La serata proseguirà con un cielo sereno e temperature attorno ai 25.8°C, con una leggera brezza proveniente da sud-sud-ovest.

Le condizioni di umidità si manterranno costanti intorno al 42-72%, mentre la velocità del vento oscillerà tra 1 e 9 km/h con direzione prevalente da sud-est a sud-ovest.

Martedì, 16 Luglio 2024

La giornata di Martedì si aprirà con un cielo sereno, con temperature che raggiungeranno i 34°C alle ore 14:00. Nel corso del pomeriggio si avrà un aumento delle nubi sparse, mentre le temperature si manterranno stabili intorno ai 33-34°C. La serata sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso con temperature in leggero calo fino a 25.1°C alle 23:00.

L’umidità si manterrà intorno al 42-75%, mentre la velocità del vento varierà tra 0 e 11 km/h con direzione prevalente da sud-ovest a nord-est.

Mercoledì, 17 Luglio 2024

La giornata di Mercoledì sarà caratterizzata da nubi sparse, con temperature che oscilleranno tra i 24.1°C e i 33.9°C. Nel pomeriggio si avrà un aumento della copertura nuvolosa, mentre le temperature si manterranno stabili intorno ai 32-33°C. La serata sarà caratterizzata da cielo nuvoloso e temperature in leggero calo fino a 24.1°C alle 23:00.

L’umidità si manterrà intorno al 43-80%, mentre la velocità del vento varierà tra 1 e 11 km/h con direzione prevalente da nord-est a est.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Padova indicano condizioni di tempo stabile, con cieli sereni e leggere nubi sparse. Le temperature si manterranno elevate, con una leggera variabilità nel corso delle giornate. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni climatiche per pianificare al meglio le attività all’aperto.