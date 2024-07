Meteo Parma, previsioni da Lunedì 15 a Mercoledì 17 Luglio

Previsioni Meteo per Parma nei prossimi giorni:

Il tempo a Parma nei prossimi giorni sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili e estive, con giornate soleggiate e temperature elevate. Prendiamo in considerazione le previsioni dettagliate per ciascuna giornata.

Meteo per Lunedì, 15 Luglio 2024:

Lunedì a Parma si prevede un cielo prevalentemente sereno con temperature in aumento durante la giornata. Al mattino avremo temperature intorno ai 23°C con umidità al 49%, mentre nel pomeriggio potremo toccare i 34°C con un’umidità del 35%. Il vento sarà prevalentemente da est, con velocità variabili tra i 6 e i 7 km/h. La sera e la notte si manterranno condizioni di serenità con temperature intorno ai 25-26°C e una leggera brezza proveniente da ovest-sudovest.

Meteo per Martedì, 16 Luglio 2024:

Martedì a Parma il meteo sarà ancora caratterizzato da sereno, con temperature che si aggireranno tra i 25 e i 35°C. L’umidità si manterrà attorno al 35-40%, mentre il vento sarà prevalentemente da ovest con una velocità tra i 6 e gli 11 km/h. Nel tardo pomeriggio e in serata si prevede l’arrivo di nubi sparse, ma senza precipitazioni. La notte si manterranno condizioni di serenità con temperature intorno ai 24°C e una leggera brezza da ovest-sudovest.

Meteo per Mercoledì, 17 Luglio 2024:

Mercoledì a Parma si prevede un inizio di giornata con cielo sereno e temperature intorno ai 23°C e un’umidità al 63%. Durante il giorno avremo un aumento delle nuvole, con cielo coperto e temperature che potrebbero toccare i 35°C. Il vento sarà prevalentemente da nord-ovest con una velocità tra i 3 e i 6 km/h. Nella serata e nella notte si manterranno condizioni di nubi sparse e sereno, con temperature intorno ai 25°C e una leggera brezza da sud-ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Parma indicano una stabilità delle condizioni atmosferiche, con cielo prevalentemente sereno e temperature in netto aumento. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, assicurandosi di mantenere un adeguato livello di idratazione e protezione solare durante le ore più calde della giornata.