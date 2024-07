Meteo Potenza, previsioni da Lunedì 15 a Mercoledì 17 Luglio

Previsioni Meteo Potenza prossimi giorni 15 Luglio, 16 Luglio, 17 Luglio:

Il tempo a Potenza nei prossimi giorni sarà caratterizzato da condizioni generalmente stabili con temperature elevate. Tuttavia, potrebbero verificarsi alcune variazioni durante la giornata. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per ciascun giorno.

Lunedì, 15 Luglio 2024:

Durante la prima parte della giornata, il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature comprese tra i 22°C e i 32°C. Nel pomeriggio, è prevista la comparsa di nubi sparse con una lieve diminuzione delle temperature. Il vento soffierà leggero, con velocità comprese tra 1 km/h e 12 km/h provenienti da diverse direzioni. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 32% e il 67%.

Martedì, 16 Luglio 2024:

La giornata inizierà con cieli sereni e temperature comprese tra i 22°C e i 32°C. Nel corso della giornata, il tempo rimarrà stabile, con cielo sereno e vento leggero proveniente da diverse direzioni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32-33°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 32-52%.

Mercoledì, 17 Luglio 2024:

Anche mercoledì sarà caratterizzato da condizioni meteo stabili, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 22°C e i 33°C, con venti leggeri provenienti principalmente da direzione sud-ovest. L’umidità si manterrà intorno al 24-54%. Nel tardo pomeriggio e la sera, potrebbero verificarsi nubi sparse, ma senza particolari variazioni delle condizioni termiche.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Potenza indicano un clima generalmente stabile e soleggiato, con temperature elevate e venti leggeri. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura durante il giorno e prendere le dovute precauzioni per proteggersi dal caldo.