Meteo Roma, previsioni da Lunedì 15 a Mercoledì 17 Luglio

Previsioni Meteo Roma 15 Luglio 2024:

Per Lunedì 15 Luglio, il tempo a Roma sarà caratterizzato da cieli sereni per l’intera giornata. Le temperature inizieranno a 23.6°C a mezzanotte, con un’umidità del 93%. Nel corso della mattinata, le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i 35.1°C intorno alle 09:00. Il vento soffierà prevalentemente da nord-nordest con una velocità variabile tra i 2 e i 16 km/h. L’umidità diminuirà nel corso della giornata, scendendo al 26% intorno alle 10:00, mantenendosi bassa per il resto della giornata.

Previsioni Meteo Roma 16 Luglio 2024:

Martedì 16 Luglio, il meteo a Roma sarà simile a quello del giorno precedente, con cieli sereni e temperature in aumento. La giornata inizierà con temperature intorno ai 26.5°C e un’umidità del 70%, con venti leggeri che soffieranno da sud-ovest. Le temperature massime saranno di 38.1°C intorno alle 11:00, con venti che aumenteranno di intensità nel corso della giornata, arrivando a 22 km/h. L’umidità si manterrà compresa tra il 22% e il 77% per l’intera giornata.

Previsioni Meteo Roma 17 Luglio 2024:

Mercoledì 17 Luglio, ci aspettiamo ancora una giornata di sereno a Roma. Le temperature inizieranno intorno ai 24.6°C, con un’umidità dell’83%. Nel corso della giornata, le temperature raggiungeranno i 36.8°C intorno alle 11:00, con venti che soffieranno prevalentemente da ovest-sud-ovest con una velocità tra i 5 e i 21 km/h. L’umidità diminuirà gradualmente nel corso della giornata, stabilizzandosi intorno al 49% nelle ore serali.

Queste previsioni meteo per Roma ci indicano una tendenza al bel tempo per i prossimi giorni, con temperature in aumento e venti moderati. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate e mantenere l’idratazione, specialmente nelle ore più calde della giornata. Restate aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti.