Meteo Taranto, previsioni da Lunedì 15 a Mercoledì 17 Luglio

Previsioni Meteo Taranto Prossimi Giorni 15 Luglio, 16 Luglio, 17 Luglio:

Il clima a Taranto nei prossimi giorni sarà caratterizzato da condizioni stabili e soleggiate. Tuttavia, è importante tenere d’occhio alcune variazioni nei valori termici e nell’umidità, che potrebbero influenzare la percezione del calore. Analizziamo nel dettaglio le previsioni meteo per ciascuna giornata.

Lunedì, 15 Luglio 2024:

Lunedì, il cielo sarà prevalentemente sereno per gran parte della giornata, con temperature in rapida crescita fino a toccare i 39.7°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, la presenza di nubi sparse non altererà significativamente le condizioni di bel tempo. Tuttavia, verso sera, si prevede un calo delle temperature, con valori che scenderanno a 32.3°C a partire dalle 21:00. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 16% e il 27%, mentre il vento soffierà con una velocità compresa tra 2 e 23 km/h, prevalentemente da direzione Nord-Est.

Martedì, 16 Luglio 2024:

Martedì, il cielo sarà ancora prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno elevate, superando i 39°C nel corso della giornata. L’umidità si manterrà intorno al 20-37%, mentre il vento soffierà da direzione Ovest-Sud-Ovest con una velocità compresa tra 2 e 15 km/h. Nel tardo pomeriggio, è prevista la comparsa di nubi sparse, ma senza variazioni significative delle condizioni climatiche generali.

Mercoledì, 17 Luglio 2024:

Mercoledì, il cielo sarà nuovamente sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 40°C durante le ore centrali della giornata. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 17% e il 32%, mentre il vento soffierà principalmente da direzione Ovest con una velocità compresa tra 0 e 7 km/h. In serata, è previsto un lieve calo delle temperature, ma senza variazioni significative delle condizioni meteo generali.

In conclusione, il clima a Taranto nei prossimi giorni si manterrà stabile, con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni. È consigliabile adottare misure adeguate per proteggersi dal caldo e prestare attenzione alle variazioni delle condizioni meteo nel corso della giornata.