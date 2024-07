Meteo Trento, previsioni da Lunedì 15 a Mercoledì 17 Luglio

Meteo Trento prossimi giorni 15 Luglio, 16 Luglio, 17 Luglio: variazioni climatiche in arrivo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Trento indicano variazioni significative nelle condizioni climatiche. Analizziamo nel dettaglio il meteo previsto per Lunedì, Martedì e Mercoledì.

Meteo per Lunedì, 15 Luglio 2024

Lunedì a Trento si prevede un inizio di giornata con cielo sereno, con temperature intorno ai 17-18° C durante le prime ore del giorno. Nel corso della mattinata, il cielo si manterrà in prevalenza poco nuvoloso, con un graduale aumento delle temperature che raggiungeranno i 30° C nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da sud-est con intensità variabile tra i 3 e i 17 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 40-50%, garantendo una giornata piacevole e asciutta.

Meteo per Martedì, 16 Luglio 2024

Martedì, il clima subirà un cambiamento: la nebbia inizierà a farsi presente nelle prime ore del mattino, con temperature intorno ai 17-18° C. Nel corso della giornata, il cielo si presenterà in prevalenza poco nuvoloso, con temperature che arriveranno fino a 32° C nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da sud-est con intensità variabile tra i 1 e i 15 km/h. L’umidità aumenterà fino al 50-55%, mantenendo comunque condizioni climatiche gradevoli.

Meteo per Mercoledì, 17 Luglio 2024

Mercoledì a Trento ci aspettiamo un cielo coperto con possibilità di pioggia. Le temperature si manterranno intorno ai 20° C durante le prime ore del giorno, per poi raggiungere i 30° C nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da diverse direzioni con un’intensità variabile tra 1 e 8 km/h. L’umidità sarà più alta rispetto ai giorni precedenti, attorno al 60-70%, rendendo la giornata più umida e fresca.

Queste variazioni climatiche sono da tenere in considerazione per organizzare al meglio le attività quotidiane, considerando la possibilità di pioggia e il cambiamento delle temperature. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per adattare al meglio le vostre giornate alle condizioni climatiche in evoluzione.