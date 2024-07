Meteo Verona, previsioni da Lunedì 15 a Mercoledì 17 Luglio

Lunedì, 15 Luglio 2024:

Per Lunedì a Verona, il tempo si presenterà generalmente stabile con nubi sparse e momenti di sereno. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori che oscilleranno tra i 19.2°C e i 34.1°C. L’umidità sarà moderata, mentre la velocità del vento varierà da 1 a 8 km/h proveniente principalmente da direzioni est-sudest. Non sono previste precipitazioni significative durante la giornata.

Martedì, 16 Luglio 2024:

Martedì le condizioni meteorologiche a Verona saranno caratterizzate da cieli prevalentemente sereni con qualche passaggio nuvoloso. Le temperature si manterranno calde, con valori compresi tra 22°C e 34.3°C. L’umidità sarà moderata, mentre il vento soffierà prevalentemente da direzioni variabili, con velocità comprese tra 1 e 9 km/h. Non sono previste precipitazioni di rilievo durante la giornata.

Mercoledì, 17 Luglio 2024:

Per Mercoledì, il cielo a Verona si presenterà variabilmente nuvoloso con tendenza a un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 23.5°C e i 34.4°C. L’umidità aumenterà, mentre il vento sarà moderato con velocità tra 1 e 15 km/h proveniente principalmente da direzioni est. Nel pomeriggio potrebbero verificarsi precipitazioni sparse, ma di intensità non significativa.

In conclusione, il meteo a Verona nei prossimi giorni si preannuncia stabile e caldo, con temperature elevate e un’umidità moderata. Non sono previste precipitazioni di rilievo, e il vento sarà prevalentemente lieve. Si consiglia di adattare le attività all’andamento meteorologico e di prestare attenzione alle indicazioni ufficiali per eventuali aggiornamenti sulle condizioni del tempo.