Devastanti inondazioni in Kirghizistan con città travolte da fiumi in piena, le immagini

Durante il weekend appena trascorso, una eccezionale ondata di maltempo ha colpito duramente il Kirghizistan, paese confinante con Cina e Kazakistan. Le piogge torrenziali, di carattere alluvionale, hanno causato gravi danni in diverse regioni, provocando lo straripamento del fiume Ak-Buura e l’inondazione delle città di Osh, Toleikon, Borubai-Ata e Ozgur.

Le forti precipitazioni hanno rapidamente innalzato il livello delle acque, costringendo quasi 500 persone ad abbandonare le proprie abitazioni. I piani bassi delle case sono diventati inagibili, mentre le strade di Osh si sono trasformate in veri e propri fiumi che hanno trascinato oggetti di grandi dimensioni, comprese le automobili, per centinaia di metri. Le scene sono state immortalate e diffuse sui vari social media, mostrando l’entità del disastro.

Nelle zone collinari, le intense piogge hanno provocato numerose frane, che hanno ulteriormente aggravato la situazione. Molte aree delle città colpite sono rimaste senza corrente elettrica, rendendo ancora più difficile la gestione dell’emergenza. Le infrastrutture, comprese le autostrade regionali, hanno subito gravi danni, causando notevoli difficoltà nei trasporti e negli spostamenti.

Le autorità locali stanno lavorando senza sosta per affrontare l’emergenza, cercando di evacuare le aree più a rischio e di ripristinare i servizi essenziali il più rapidamente possibile. Squadre di soccorso e volontari sono impegnati nelle operazioni di salvataggio e nella distribuzione di beni di prima necessità alle popolazioni colpite.

Ecco le immagini impressionanti:

Massive flooded due to heavy rain in the city of Osh, Kyrgyzstan 🇰🇬 (14.07.2024)

#Osh today

Floods continue in the southern regions of #Kyrgyzstan. The main roads are blocked. More than 230 such emergencies have occurred since April. 17 people died during this time pic.twitter.com/Vg6XMM2zgL

— Aigerim Turgunbaeva (@AigiTurgunbaeva) July 14, 2024