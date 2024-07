Meteo Ancona, previsioni da Martedì 16 a Giovedì 18 Luglio

Meteo Ancona prossimi giorni 16 Luglio, 17 Luglio, 18 Luglio: sereno e poco nuvoloso, temperature in aumento

Le previsioni meteo per Ancona indicano un clima stabile e soleggiato per i prossimi giorni, con temperature in aumento. Martedì 16 Luglio, ci aspettiamo una giornata prevalentemente serena, con temperature massime che raggiungeranno i 32.8°C e un’umidità che si manterrà intorno al 32%. Il vento soffierà da nord-nordovest con una velocità che potrà arrivare fino a 12 km/h. Non sono previste precipitazioni per l’intera giornata.

Mercoledì 17 Luglio, il meteo continuerà ad essere favorevole, con un cielo sereno e temperature massime che potranno toccare i 30.6°C. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 68%, e il vento soffierà da nord con una velocità costante di 13 km/h. Nel corso della giornata è previsto un passaggio a “poco nuvoloso” nel pomeriggio, ma senza precipitazioni.

Giovedì 18 Luglio, il meteo sarà caratterizzato da una leggera presenza di nubi sparse al mattino, seguite da un cielo sereno nel corso della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 30.8°C, con un’umidità che oscillerà intorno al 70%. Il vento soffierà da nord-nordovest con una velocità che potrà arrivare a 15 km/h. Non sono previste precipitazioni nel corso della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Ancona indicano una settimana all’insegna del bel tempo, con un graduale aumento delle temperature e condizioni climatiche favorevoli per svolgere attività all’aperto.