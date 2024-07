Meteo Bologna, previsioni da Martedì 16 a Giovedì 18 Luglio

Meteo Bologna prossimi giorni 16 Luglio, 17 Luglio, 18 Luglio: sereno e caldo, con possibili nubi sparse e copertura al pomeriggio

Le previsioni meteo per Bologna indicano condizioni prevalentemente serene per i prossimi giorni, con temperature elevate che raggiungeranno il picco durante il pomeriggio. Tuttavia, potrebbero verificarsi alcune nubi sparse e copertura nel corso della giornata, portando sollievo dal calore estivo.

Martedì, 16 Luglio 2024

Martedì si prevede una giornata principalmente serena con temperature che raggiungeranno i 36 gradi nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni, e il vento soffierà con una velocità compresa tra 5 e 13 km/h provenendo dalla direzione sud-ovest. L’umidità si manterrà intorno al 30-50% per gran parte della giornata.

Mercoledì, 17 Luglio 2024

Mercoledì sarà caratterizzato da un’altra giornata di sole, ma con un aumento delle nubi sparse e della copertura nel corso della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 35 gradi nel primo pomeriggio, con una leggera diminuzione verso sera. Il vento sarà prevalentemente debole, con una direzione variabile da sud-ovest a est-sudest, e l’umidità si manterrà intorno al 30-60%.

Giovedì, 18 Luglio 2024

Giovedì si prevede un’altra giornata di sereno, con temperature che raggiungeranno i 36 gradi nel pomeriggio. Il vento sarà leggero provenendo da nord-nordest, e l’umidità si manterrà intorno al 25-35%. Nel corso della giornata potrebbero verificarsi nubi sparse, ma non sono previste precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Bologna indicano una tendenza al bel tempo con temperature elevate nei prossimi giorni, con la possibilità di nubi sparse e copertura nel corso delle giornate. Si consiglia di adottare misure adeguate per proteggersi dal caldo, soprattutto durante le ore più calde della giornata.