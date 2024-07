Meteo: canicola italiana, quando un po’ di refrigerio?

L’inizio della settimana appena entrata in scena porta con sé un ondata di calore molto intensa per il Bel Paese. Il responsabile di questo aumento delle temperature è ancora una volta lui, manco a dirlo: l’Anticiclone Africano, che si estenderà con forza e vigore sull’intera penisola italiana ancora a lungo.

Ci attendono giornate di canicola insopportabile, sia al Nord che al Centro-Sud, senza esclusioni di colpi. Le temperature, già elevate, tenderanno anche ad aumentare leggermente ancora un po’, raggiungendo i picchi assoluti nel periodo centrale della settimana, fino a giovedì/venerdì.

L’intero territorio nazionale si prepara a fare i conti con temperature roventi, che supereranno ampiamente i 33-34 gradi. Nell’area della Pianura Padana si prevedono punte fino a 36-37 gradi, in particolare sulla Pianura Padana centro-orientale. Andrà anche peggio al centro-Sud, con massime frequenti di 38-40 gradi e punte addirittura sui 41-43 gradi nelle aree interne del Sud come Sicilia, Puglia, Lucania. Neanche la notte porterà sollievo: le temperature notturne, soprattutto nelle zone costiere e nelle metropoli, stenteranno a scendere sotto i 25-26 gradi, anche nelle ore che comunemente dovrebbero essere più fresche. Questo a causa dell’aria molto calda, associata spesso a umidità relativa elevata, che rimarrà intrappolata nei bassi strati data la persistenza dell’anticiclone che non consentirà alcun ricambio di correnti atmosferiche.

Il grande caldo sarà accompagnato da condizioni ampiamente stabile e in prevalenza soleggiate su tutto il paese, salvo qualche addensamento a tratti sui settori alpini con temporali di calore ma di breve durata ed entità. Nulla che possa far sperare insomma in un po’ di refrigerio dal clima rovente.

Quando potrebbe finire l’ondata di caldo

Le attuali proiezioni dei modelli meteorologici non sembrano indicare alcuna variazione di rilievo nell’immediato futuro. L’Anticiclone Africano preserverà il suo dominio incontrastato per l’intera settimana, con giornate all’insegna del gran caldo e del sole. Verso il weekend è al vaglio l’ipotesi di una timida attenuazione della struttura anticiclonica, che potrebbe introdurre un lieve incremento dell’instabilità atmosferica, soprattutto nelle regioni settentrionali e nell’entroterra appenninico, insieme a un piccolo calo delle temperature. Tuttavia dovrebbe trattarsi al massimo di una leggera flessione e di certo non di una rinfrescata degna di nota. Caldo e afa continueranno insomma ad essere protagonisti anche nella parte conclusiva della settimana.

Vedremo attraverso i prossimi aggiornamenti dei modelli previsionali se arriveranno notizie concrete di un cambiamento che possa segnare la conclusione di questa prolungata e intensa ondata di calore. Per il momento, non ci resta che prepararci a fronteggiare almeno un’altra settimana di temperature roventi e “notti tropicali” un po’ su tutto il paese.