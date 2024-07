Meteo Firenze, previsioni da Martedì 16 a Giovedì 18 Luglio

Martedì, 16 Luglio 2024

Le previsioni meteo per martedì a Firenze indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento. Durante la mattina, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature comprese tra i 26.7°C e i 28.6°C. Nel pomeriggio, il termometro raggiungerà i 34.9°C, con venti provenienti da ovest a una velocità di 15 km/h. La sera sarà piacevole, con temperature attorno ai 27.3°C e una leggera brezza proveniente da ovest-sudovest. L’umidità si manterrà costante intorno al 50% per gran parte della giornata, salendo leggermente la sera.

Mercoledì, 17 Luglio 2024

Per mercoledì è previsto un cielo prevalentemente sereno, con un leggero aumento delle temperature rispetto alla giornata precedente. Durante la mattina, il cielo si presenterà poco nuvoloso, con una temperatura di 26.8°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno e le temperature raggiungeranno i 36.2°C. La sera sarà caratterizzata da una leggera brezza e cielo sereno, con temperature attorno ai 23.8°C. L’umidità si manterrà costante intorno al 50%, salendo leggermente nella tarda serata.

Giovedì, 18 Luglio 2024

Giovedì sarà una giornata di sereno a Firenze, con temperature in ulteriore aumento. Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno e le temperature oscilleranno tra i 27.5°C e i 30.4°C. Nel pomeriggio, il termometro raggiungerà i 37.9°C, con venti leggeri provenienti da ovest. La sera sarà piacevole, con temperature attorno ai 24.6°C e una leggera brezza proveniente da sud. L’umidità si manterrà costante intorno al 50% per gran parte della giornata.

In conclusione, la settimana si prospetta all’insegna del bel tempo, con temperature in aumento e cielo prevalentemente sereno. È consigliabile proteggersi adeguatamente dalle alte temperature e prestare attenzione all’umidità, che potrebbe salire leggermente durante le ore serali. Rimanete sempre informati sulle previsioni meteo e godetevi al meglio le giornate estive fiorentine.