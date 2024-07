Meteo Modena, previsioni da Martedì 16 a Giovedì 18 Luglio

Meteo Modena prossimi giorni 16 Luglio, 17 Luglio, 18 Luglio: sereno con temperature in aumento

Le previsioni meteo per Modena indicano un clima stabile e sereno nei prossimi giorni, con temperature in costante aumento.

Scopriamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Martedì, 16 Luglio 2024

Durante la mattina e il pomeriggio ci sarà un cielo completamente sereno. Le temperature saranno in rapido aumento, con valori massimi intorno ai 36 gradi. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità media di 6-7 km/h.

Nelle prime ore del pomeriggio, c’è la possibilità di un aumento delle nubi che potrebbero portare a un cielo coperto, ma senza precipitazioni.

L’umidità si manterrà intorno al 30%, garantendo una giornata piacevole nonostante il caldo.

Mercoledì, 17 Luglio 2024

La giornata inizierà con un cielo sereno, ma nel corso della mattinata le nubi aumenteranno, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio il cielo si libererà nuovamente, garantendo sereno per il resto della giornata. Le temperature massime toccheranno i 36 gradi con un’umidità intorno al 31%. Il vento soffierà principalmente da est-nordest con una velocità media compresa tra 5 e 13 km/h.

Giovedì, 18 Luglio 2024

Anche per giovedì ci aspettiamo condizioni meteorologiche stabili, con un inizio di giornata con nubi sparse che si diraderanno nel corso della mattinata. Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, con temperature massime di 36-37 gradi e un’umidità intorno al 24-26%. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità media di 3-6 km/h.

Si consiglia di prestare attenzione alla protezione solare e di mantenere un’adeguata idratazione, date le alte temperature previste.

Con queste previsioni, possiamo aspettarci giornate soleggiate e calde, ideali per trascorrere del tempo all’aperto, ma con l’avvertimento di prestare attenzione alle alte temperature e di adottare le adeguate misure di protezione. Siate pronti a godervi il bel tempo e a trascorrere momenti piacevoli all’aria aperta.