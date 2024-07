Meteo Padova, previsioni da Martedì 16 a Giovedì 18 Luglio

Meteo Padova prossimi giorni 16 Luglio, 17 Luglio, 18 Luglio: Sereno con lievi variazioni di nuvolosità

Questa settimana, le previsioni del tempo per Padova indicano una condizione generalmente serena con lievi variazioni di nuvolosità. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Martedì, 16 Luglio 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 23°C. Nel corso della mattinata, il cielo resterà sereno, con un graduale aumento delle temperature che raggiungeranno i 34°C nel pomeriggio. Il vento soffierà da sud-ovest con intensità variabile tra i 5 e i 10 km/h. L’umidità sarà moderata, attestandosi intorno al 35% nel corso della giornata.

Mercoledì, 17 Luglio 2024

La giornata inizierà con una leggera variazione di nuvolosità, ma il cielo si manterrà per lo più sereno. Le temperature oscilleranno tra i 22°C e i 34°C, con un aumento delle nubi sparse nel pomeriggio. Il vento soffierà principalmente da nord-est, con intensità compresa tra i 5 e gli 8 km/h. L’umidità sarà moderata, attestandosi intorno al 40% nel corso della giornata.

Giovedì, 18 Luglio 2024

Anche per giovedì, il cielo si presenterà prevalentemente sereno con leggere variazioni di nuvolosità nel corso della giornata. Le temperature si manterranno stabili tra i 23°C e i 35°C, con un aumento delle nubi sparse nel pomeriggio. Il vento soffierà prevalentemente da nord-est con intensità variabile tra i 4 e gli 11 km/h. L’umidità sarà moderata, attestandosi intorno al 40% nel corso della giornata.

In conclusione, la settimana si prospetta all’insegna della stabilità atmosferica, con temperature elevate e una lieve presenza di nuvole sparse. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di temperatura e di vestirsi adeguatamente per affrontare il caldo. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.