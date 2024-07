Meteo Palermo, previsioni da Martedì 16 a Giovedì 18 Luglio

Martedì, 16 Luglio 2024:

Le previsioni meteo per martedì a Palermo indicano cieli generalmente sereni per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, oscillando attorno ai 25-30°C. L’umidità si manterrà alta, con valori tra il 42% e il 94%. Il vento soffierà prevalentemente da nord-est con una velocità che varierà dai 2 ai 12 km/h. Non sono previste precipitazioni durante la giornata, con nubi sparse solo in serata.

Mercoledì, 17 Luglio 2024:

Mercoledì a Palermo si prevede un cielo prevalentemente sereno con la presenza di nubi sparse solo nelle prime ore del giorno. Le temperature saranno in aumento, con valori che oscilleranno tra i 24°C e i 31°C. L’umidità si attesterà tra il 47% e l’86%, mentre il vento soffierà principalmente da nord-est con una velocità variabile tra 0 e 13 km/h. Non sono previste precipitazioni durante la giornata.

Giovedì, 18 Luglio 2024:

Giovedì le condizioni meteorologiche a Palermo rimarranno stabili, con cieli sereni e temperature che oscilleranno tra i 24°C e i 31°C. L’umidità si manterrà tra il 49% e l’89%, e il vento soffierà principalmente da nord-est con una velocità che varierà dai 1 ai 13 km/h. Non sono previste precipitazioni durante la giornata.