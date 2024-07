Meteo Parma, previsioni da Martedì 16 a Giovedì 18 Luglio

Meteo Parma prossimi giorni 16 Luglio, 17 Luglio, 18 Luglio: Sereno con aumento delle temperature e leggero aumento dell’umidità

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Parma indicano un cielo sereno con lieve aumento delle temperature e leggero aumento dell’umidità. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Martedì, 16 Luglio

La giornata di martedì sarà caratterizzata da cielo sereno senza precipitazioni. Le temperature avranno un lieve aumento durante il giorno, con valori massimi attesi intorno ai 36 gradi Celsius nel primo pomeriggio. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità media compresa tra i 4 e i 13 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 30% durante la giornata.

Mercoledì, 17 Luglio

Mercoledì il cielo sarà prevalentemente sereno, con la presenza di nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature si manterranno stabili, con valori massimi intorno ai 35 gradi Celsius. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità media compresa tra i 3 e i 8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente durante la notte, raggiungendo il 60%.

Giovedì, 18 Luglio

Giovedì il cielo sarà coperto durante le prime ore del giorno, con tendenza a schiarirsi nel pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi intorno ai 36 gradi Celsius. Il vento soffierà da nord-est con una velocità media compresa tra i 3 e i 7 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 35% durante la giornata, aumentando leggermente in serata.

Queste sono le previsioni del tempo dettagliate per i prossimi giorni a Parma. È sempre consigliabile tenersi aggiornati sulle condizioni meteo, soprattutto in caso di attività all’aperto, per poter pianificare al meglio le proprie giornate.