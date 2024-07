Meteo Roma, previsioni da Martedì 16 a Giovedì 18 Luglio

Martedì, 16 Luglio 2024

Il meteo per martedì prevede una giornata prevalentemente soleggiata a Roma. La mattina inizierà con cielo sereno e temperature intorno ai 25-26°C. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà sgombro da nuvole, con temperature in costante aumento fino a raggiungere i 37-38°C nelle ore centrali del pomeriggio. Il vento soffierà leggero con direzione predominante da sud-ovest, con velocità di circa 20 km/h. L’umidità sarà inizialmente alta al mattino, attorno all’80%, ma diminuirà gradualmente fino al 30% nel tardo pomeriggio.

Mercoledì, 17 Luglio 2024

Anche per mercoledì è previsto un cielo sereno su Roma. La giornata inizierà con temperature intorno ai 26°C e un’umidità del 73%. Nel corso della giornata, il meteo non subirà variazioni significative, con cielo sgombro da nuvole e temperature in aumento fino a raggiungere i 38-39°C nelle ore centrali del pomeriggio. Il vento soffierà lieve, con direzione prevalente da ovest-sud-ovest e velocità intorno ai 20-25 km/h. L’umidità diminuirà gradualmente nel corso della giornata, attestandosi intorno al 20-30% nel pomeriggio.

Giovedì, 18 Luglio 2024

Anche per giovedì è prevista una giornata caratterizzata dal sereno a Roma. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai 37-38°C nelle ore centrali del pomeriggio. Il vento sarà leggero, proveniente prevalentemente da ovest, con velocità intorno ai 15-20 km/h. L’umidità sarà più elevata rispetto ai giorni precedenti, con valori che si attesteranno intorno al 40-50% nelle ore più calde della giornata. Il cielo sarà per lo più sgombro da nuvole, garantendo condizioni di bel tempo per tutta la giornata.