Meteo Trieste, previsioni da Martedì 16 a Giovedì 18 Luglio

Meteo Trieste prossimi giorni 16 Luglio, 17 Luglio, 18 Luglio: sereno e poco nuvoloso con temperature elevate

Per Martedì, il meteo a Trieste prevede una giornata prevalentemente serena con temperature elevate. Durante la notte, ci sarà un cielo sereno con temperature comprese tra 23.8°C e 24.6°C. L’umidità si manterrà intorno al 57-61%. Il vento soffierà da nord-est con una velocità media compresa tra 7 e 10 km/h.

Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà sereno con temperature in aumento fino a toccare i 34.2°C a mezzogiorno. L’umidità diminuirà, scendendo al 34%, e il vento si sposterà da ovest a nord-ovest con una velocità tra 9 e 10 km/h. Nel pomeriggio, le temperature si manterranno intorno ai 32-33°C con un cielo sereno e venti leggeri da ovest-nord-ovest. In serata, ci sarà una lieve diminuzione delle temperature fino a toccare i 25.2°C con un vento da nord-est a 8-9 km/h.

Per Mercoledì, il cielo a Trieste rimarrà sereno con temperature in costante aumento fino a toccare i 36.1°C a mezzogiorno. L’umidità si manterrà intorno al 31-39%. Durante la mattina, il vento soffierà da est-nord-est con una velocità tra 6 e 20 km/h. Nel pomeriggio, nonostante un aumento delle nuvole, il cielo rimarrà in prevalenza sereno con temperature che si manterranno intorno ai 34-35°C. La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature intorno ai 28-29°C.

Per Giovedì, il meteo a Trieste prevede una giornata con cielo poco nuvoloso e temperature elevate. Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature comprese tra 28.2°C e 28.5°C. L’umidità si manterrà intorno al 42-53%. Il vento soffierà da est-nord-est con una velocità media compresa tra 9 e 15 km/h.

Nel corso della giornata, il cielo sarà per lo più poco nuvoloso con temperature in aumento fino a toccare i 34.6°C a mezzogiorno. L’umidità diminuirà, scendendo al 33%, e il vento si sposterà da est a nord-est con una velocità tra 6 e 22 km/h. Nel pomeriggio, le temperature si manterranno intorno ai 32-34°C con un cielo poco nuvoloso e venti leggeri da nord-est. In serata, ci sarà una lieve diminuzione delle temperature fino a toccare i 28.2°C con un vento da est-nord-est a 9 km/h.